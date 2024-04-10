"Ни вашим, ни нашим": Политолог объяснил, почему ставка Зеленского на Индию не оправданна

Как считает эксперт, даже если один из высокопоставленных индийских чиновников отправится в Швейцарию на саммит, то он будет там делать заявления о необходимости присутствия России при таком процессе. Однако, чтобы не нагнетать обстановку со Штатами, Дели может выбрать нейтральный вариант развития событий, чтобы не оказаться на одной из чаш весов. В таком случае он сделает несколько заявлений в духе "ни вашим, ни нашим". Индия не та страна, которая будет оказывать давление на Россию, если это нужно США, заключил политолог.