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10 апреля, 19:31

"Ни вашим, ни нашим": Политолог объяснил, почему ставка Зеленского на Индию не оправданна

Политолог Пшеничников: На швейцарском саммите Индия будет сохранять нейтралитет

Нарендра Моди и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / Al Drago / POOL, © Getty Images / Cemal Yurttas

Нарендра Моди и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / Al Drago / POOL, © Getty Images / Cemal Yurttas

Владимир Зеленский промахнулся, пригласив индийского премьер-министра Нарендру Моди занять одну из ключевых ролей на грядущем саммите в Швейцарии по Украине, заявил политолог и публицист Игорь Пшеничников. По его мнению, риторика Индии на швейцарском саммите по Украине будет напоминать заявления Китая.

"В целом же позиция Индии известна. Дели уже давно заявил о своём нейтралитете и указал на необходимость решения конфликта мирными средствами при учёте позиций всех сторон. Индия не поддержит "формулу Зеленского", приводит его слова "Царьград".

Как считает эксперт, даже если один из высокопоставленных индийских чиновников отправится в Швейцарию на саммит, то он будет там делать заявления о необходимости присутствия России при таком процессе. Однако, чтобы не нагнетать обстановку со Штатами, Дели может выбрать нейтральный вариант развития событий, чтобы не оказаться на одной из чаш весов. В таком случае он сделает несколько заявлений в духе "ни вашим, ни нашим". Индия не та страна, которая будет оказывать давление на Россию, если это нужно США, заключил политолог.

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Ранее Украина пригласила индийского премьер-министра Моди принять участие в швейцарском саммите по Украине, на котором будет рассмотрена "формула мира" Зеленского. При этом Дмитрий Кулеба заявил, что индийские представители получат на этом мероприятии одну из ключевых ролей, если появятся в Швейцарии. В свою очередь Индия ставит под сомнение успешность такого формата, если в саммите не примет участия Россия.

Владимир Озеров
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