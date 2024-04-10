"Ни вашим, ни нашим": Политолог объяснил, почему ставка Зеленского на Индию не оправданна
Политолог Пшеничников: На швейцарском саммите Индия будет сохранять нейтралитет
Нарендра Моди и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA / Al Drago / POOL, © Getty Images / Cemal Yurttas
Владимир Зеленский промахнулся, пригласив индийского премьер-министра Нарендру Моди занять одну из ключевых ролей на грядущем саммите в Швейцарии по Украине, заявил политолог и публицист Игорь Пшеничников. По его мнению, риторика Индии на швейцарском саммите по Украине будет напоминать заявления Китая.
"В целом же позиция Индии известна. Дели уже давно заявил о своём нейтралитете и указал на необходимость решения конфликта мирными средствами при учёте позиций всех сторон. Индия не поддержит "формулу Зеленского", — приводит его слова "Царьград".
Как считает эксперт, даже если один из высокопоставленных индийских чиновников отправится в Швейцарию на саммит, то он будет там делать заявления о необходимости присутствия России при таком процессе. Однако, чтобы не нагнетать обстановку со Штатами, Дели может выбрать нейтральный вариант развития событий, чтобы не оказаться на одной из чаш весов. В таком случае он сделает несколько заявлений в духе "ни вашим, ни нашим". Индия не та страна, которая будет оказывать давление на Россию, если это нужно США, заключил политолог.
Ранее Украина пригласила индийского премьер-министра Моди принять участие в швейцарском саммите по Украине, на котором будет рассмотрена "формула мира" Зеленского. При этом Дмитрий Кулеба заявил, что индийские представители получат на этом мероприятии одну из ключевых ролей, если появятся в Швейцарии. В свою очередь Индия ставит под сомнение успешность такого формата, если в саммите не примет участия Россия.