В США рассказали о недосягаемом для санкций транспортном коридоре между Россией и Индией

Международный транспортный коридор "Север – Юг", который представляет собой мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай в Индии, будет недосягаем для санкций Запада. Об этом пишет газета The New York Times.

Автор статьи утверждает, что на протяжении столетий торговые отношения с европейскими странами были для российской экономики "главной опорой". После того как Запад начал вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкционные меры, последняя всё больше стала расширять свои связи со странами Персидского залива, а также с Индией и Китаем.

В материале утверждается, что так называемый "южный маршрут" станет ключевой составляющей планов России. На этом участке пути из РФ в Индию должна будет располагаться железная дорога, протяжённость которой составит 160 километров. Стоимость проекта достигнет 1,7 миллиарда долларов. Предполагается, что этот транспортный маршрут свяжет находящиеся в Иране города Астара и Решт, а также север Исламской Республики и Азербайджан с Россией.

"Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит лёгкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбай", — сообщает NYT.

По данным издания, этот путь увеличит экспорт российских товаров, а также укрепит торговые отношения с Китаем, так как дополнит уже существующие между Москвой и Пекином торговые пути.