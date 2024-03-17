В США рассказали о недосягаемом для санкций транспортном коридоре между Россией и Индией
NYT: Коридор "Север – Юг" между РФ и Индией будет недосягаем для санкций Запада
Международный транспортный коридор "Север – Юг", который представляет собой мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай в Индии, будет недосягаем для санкций Запада. Об этом пишет газета The New York Times.
Автор статьи утверждает, что на протяжении столетий торговые отношения с европейскими странами были для российской экономики "главной опорой". После того как Запад начал вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкционные меры, последняя всё больше стала расширять свои связи со странами Персидского залива, а также с Индией и Китаем.
В материале утверждается, что так называемый "южный маршрут" станет ключевой составляющей планов России. На этом участке пути из РФ в Индию должна будет располагаться железная дорога, протяжённость которой составит 160 километров. Стоимость проекта достигнет 1,7 миллиарда долларов. Предполагается, что этот транспортный маршрут свяжет находящиеся в Иране города Астара и Решт, а также север Исламской Республики и Азербайджан с Россией.
"Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит лёгкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбай", — сообщает NYT.
По данным издания, этот путь увеличит экспорт российских товаров, а также укрепит торговые отношения с Китаем, так как дополнит уже существующие между Москвой и Пекином торговые пути.
"Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяжённостью почти в семь тысяч километров. И она будет недосягаема для западных санкций", — говорится в статье.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей высказался о перспективах будущего коридора "Север – Юг" через Каспий. По словам главы государства, этот транспортный маршрут будет работать так же, как Суэцкий канал, Босфор и Дарданеллы. А до этого в мае того же года Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о создании в республике железнодорожного участка Решт – Астара. Этот путь соединит сухопутные участки международного транспортного коридора "Север – Юг".
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