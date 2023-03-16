Путин оценил будуее каспийского аналога Суэцкого канала

Президент РФ Владимир Путин высказался на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей о перспективах будущего коридора "Север – Юг" через Каспий, призванного обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран.

Путин — о перспективах коридора "Север – Юг" через Каспий. Видео © LIFE

"Он будет работать. Так же, как Суэцкий канал, Босфор и Дарданеллы. СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти. 100%", — отметил глава государства.