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16 марта, 13:32

Путин оценил будуее каспийского аналога Суэцкого канала

Путин — о перспективах коридора "Север – Юг" через Каспий: "Он будет работать"

Президент РФ Владимир Путин высказался на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей о перспективах будущего коридора "Север – Юг" через Каспий, призванного обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран.

Путин — о перспективах коридора "Север – Юг" через Каспий. Видео © LIFE

"Он будет работать. Так же, как Суэцкий канал, Босфор и Дарданеллы. СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти. 100%", — отметил глава государства.

Мост в Индию, инфраструктурный прыжок и невмешательство: Что предложил Владимир Путин "Каспийской пятёрке"

Мост в Индию, инфраструктурный прыжок и невмешательство: Что предложил Владимир Путин "Каспийской пятёрке"

Также в ходе съезда Путин выразил убеждение, что в России созданы возможности для любого бизнеса, хотя некоторые системные вопросы ещё предстоит решить, в частности с логистикой, финансами, инфраструктурой и технологиями.

Обложка ©

LIFE

Андрей Бражников
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