Путин показал большой палец, приветствуя соглашение о запуске дороги Решт – Астара

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси приняли участие в церемонии подписания соглашения о создании в республике железнодорожного участка Решт – Астара. Эти 170 километров пути соединят сухопутные участки международного транспортного коридора "Север – Юг", что обещает повысить экономическую эффективность всего транскаспийского маршрута.

Путин и Раиси приняли участие в церемонии подписания договора о дороге Решт – Астара. Видео © LIFE

"Мы много говорили о значимости этой артерии, которая призвана связать российские порты на Балтике с иранскими портами на побережье. Это, казалось бы, небольшой участок, но его ввод в строй позволит наладить прямое, беспрерывное железнодорожное сообщение по всей протяжённости маршрута "Север – Юг", — заявил российский лидер, присоединившись к церемонии по видеосвязи.

Перевозки по новым коридорам будут обладать целым рядом преимуществ. Например, доставка грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи займёт всего десять суток, тогда как время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет от 30 до 45 суток. Кроме того, российские и иранские товары получат более удобные и разнообразные по географическим направлениям доступы к внешним рынкам. Так, новую магистраль планируется задействовать для перевозки продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться для стран Персидского залива и Африки.

"Это действительно событие. Большое событие для региона, всей мировой транспортной инфраструктуры, наших стран", — резюмировал Владимир Путин, поблагодарив коллегу из Ирана и верховного руководителя страны за постоянное внимание к сотрудничеству с Россией.

Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг. Более того, линия Решт – Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) – Астара (азербайджанский город) — при участии Москвы, Тегерана и Баку.