В Иране отобрали кандидатов для участия в президентских выборах

Совет стражей Конституции Ирана утвердил список из шести политиков, претендующих на пост главы Исламской Республики, это даёт им право на участие в выборах, сообщает агентство Tasnim. Представитель Избирательного штаба страны Мохсен Эслами заявил, что предвыборная агитация кандидатов продлится две недели.

"Предвыборная агитация кандидатов в президенты официально начата с даты объявления их имён Министерством внутренних дел и закончится за 24 часа до начала голосования, то есть в 8:00 (7:30 мск. — Прим. Life.ru) утра 27 июня", — сказал Эслами, чьи слова приводит государственное телевидение Ирана IRIB.

В прямом эфире жители Ирана узнали имена вошедших в итоговый лист шести кандидатов на должность главы государства. По информации агентства Tasnim, за пост будут бороться: экс-глава МВД при Махмуде Ахмадинежаде клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001–2005), член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.

Как сообщили в агентстве Mehr, бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер парламента Али Лариджани не получили одобрения от Наблюдательного совета Ирана — высшей палаты парламента, которая надзирает за проведением выборов. Их кандидатуры не прошли проверку на соответствие требованиям для участия в президентской гонке.

Совет стражей Конституции Ирана собирается объявить имена из окончательного списка кандидатов 11 июня. Избирательная кампания пройдёт в стране с 12 по 26 июня, а общенациональные выборы президента состоятся 28 июня.