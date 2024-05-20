В Иране назначили дату выборов президента после трагической гибели Раиси
Внеочередные выборы президента пройдут в Иране 28 июня 2024 года
Внеочередные выборы президента Ирана после трагической гибели Эбрахима Раиси состоятся в исламской республике 28 июня 2024 года. Такую дату назвал пресс-секретарь местного избирательного штаба Мохсен Эслами в комментарии агентству Mehr. До проведения выборов в Иране обязанности президента, как и сообщалось ранее, будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
"28 июня можно считать днём четырнадцатых выборов президента", — заявил он, имея в виду 14-е выборы в истории Ирана.
Напомним, что вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной жёсткой посадки назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Похороны всех погибших пройдут в городе Тебризе во вторник, 21 мая.
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