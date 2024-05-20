Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 16:14

В Иране назначили дату выборов президента после трагической гибели Раиси

Внеочередные выборы президента пройдут в Иране 28 июня 2024 года

Внеочередные выборы президента Ирана после трагической гибели Эбрахима Раиси состоятся в исламской республике 28 июня 2024 года. Такую дату назвал пресс-секретарь местного избирательного штаба Мохсен Эслами в комментарии агентству Mehr. До проведения выборов в Иране обязанности президента, как и сообщалось ранее, будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

"28 июня можно считать днём четырнадцатых выборов президента", — заявил он, имея в виду 14-е выборы в истории Ирана.

Американский вертолёт, диверсия или случайность: Какие версии авиакатастрофы с президентом Ирана обсуждают эксперты
Американский вертолёт, диверсия или случайность: Какие версии авиакатастрофы с президентом Ирана обсуждают эксперты

Напомним, что вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной жёсткой посадки назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Похороны всех погибших пройдут в городе Тебризе во вторник, 21 мая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Гибель президента Ирана
  • Иран
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров