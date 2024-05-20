В Иране назначили дату выборов президента после трагической гибели Раиси

Внеочередные выборы президента Ирана после трагической гибели Эбрахима Раиси состоятся в исламской республике 28 июня 2024 года. Такую дату назвал пресс-секретарь местного избирательного штаба Мохсен Эслами в комментарии агентству Mehr. До проведения выборов в Иране обязанности президента, как и сообщалось ранее, будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер.