"Вырождение": Пушков объяснил, в какое фиаско угодил Макрон со своей политикой
Пушков: Макрон и его политика провалились в результате выборов в ЕП во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr
Президент Франции и его политика превратились в провал после того, как его партия "Возрождение" проиграла на выборах в Европарламент. Об этом в телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он выразил мнение, что президентство Эмманюэля Макрона дало результат, к которому он "уверенно вёл страну", то есть к крупному поражению политсилы.
"По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", — пояснил Пушков.
Президентская партия "Возрождение" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4% против 32%), чем оппозиция. Падение популярности нынешних властей Пятой республики происходит на фоне ряда агрессивных шагов Парижа в контексте украинского конфликта. Лишь за июнь Макрон разрешил ВСУ бить по России французским оружием, пообещал начать обучение пилотов из Незалежной, а также согласился передать Киеву доходы от конфискованных активов РФ.