Президент Франции и его политика превратились в провал после того, как его партия "Возрождение" проиграла на выборах в Европарламент. Об этом в телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он выразил мнение, что президентство Эмманюэля Макрона дало результат, к которому он "уверенно вёл страну", то есть к крупному поражению политсилы.