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10 июня, 01:56

"Вырождение": Пушков объяснил, в какое фиаско угодил Макрон со своей политикой

Пушков: Макрон и его политика провалились в результате выборов в ЕП во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr

Президент Франции и его политика превратились в провал после того, как его партия "Возрождение" проиграла на выборах в Европарламент. Об этом в телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он выразил мнение, что президентство Эмманюэля Макрона дало результат, к которому он "уверенно вёл страну", то есть к крупному поражению политсилы.

"По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", — пояснил Пушков.

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Президентская партия "Возрождение" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4% против 32%), чем оппозиция. Падение популярности нынешних властей Пятой республики происходит на фоне ряда агрессивных шагов Парижа в контексте украинского конфликта. Лишь за июнь Макрон разрешил ВСУ бить по России французским оружием, пообещал начать обучение пилотов из Незалежной, а также согласился передать Киеву доходы от конфискованных активов РФ.

Анатолий Симоненко
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