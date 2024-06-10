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10 июня, 00:20

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала "проукраинское" большинство в Европарламенте

Сформированное в результате выборов в Европарламент большинство будет "проукраинским" и "проевропейским", заявила в Брюсселе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Первые мосты между единомышленниками член победившей Европейской народной партии пообещала строить "уже завтра".

"Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским", — анонсировала глава ЕК.

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Напомним, что большинство голосов на выборах в ЕП досталось Европейской народной партии. Депутаты политсилы, согласно предварительным данным, занимают 181 кресло из 720. На втором месте с результатом 135 мандатов разместились социал-демократы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Илья Пушкарев
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