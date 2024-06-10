Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала "проукраинское" большинство в Европарламенте

Сформированное в результате выборов в Европарламент большинство будет "проукраинским" и "проевропейским", заявила в Брюсселе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Первые мосты между единомышленниками член победившей Европейской народной партии пообещала строить "уже завтра".

"Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским", — анонсировала глава ЕК.