Фон дер Ляйен заявила, что уверена в назначении на пост главы Еврокомиссии

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что убеждена в своём повторном назначении на занимаемый пост после победы Европейской народной партии на выборах в Европарламент. Планами на новый срок немецкий политик поделилась на пресс-конференции в Брюсселе.

"Что касается моего назначения на новый срок, в этом я совершенно уверена, хотя впереди предстоит много работы", — отметила экс-министр обороны ФРГ.

По словам фон дер Ляйен, она намерена и далее предпринимать шаги для усиления Европы. Для этого Брюссель будет укреплять сотрудничество с союзниками. Работа по реализации целей начнётся "уже завтра", заверила председатель ЕК.