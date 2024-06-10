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9 июня, 23:13

Фон дер Ляйен заявила, что уверена в назначении на пост главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что убеждена в своём повторном назначении на занимаемый пост после победы Европейской народной партии на выборах в Европарламент. Планами на новый срок немецкий политик поделилась на пресс-конференции в Брюсселе.

"Что касается моего назначения на новый срок, в этом я совершенно уверена, хотя впереди предстоит много работы", — отметила экс-министр обороны ФРГ.

По словам фон дер Ляйен, она намерена и далее предпринимать шаги для усиления Европы. Для этого Брюссель будет укреплять сотрудничество с союзниками. Работа по реализации целей начнётся "уже завтра", заверила председатель ЕК.

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Напомним, что Европейская народная партия, по предварительным итогам голосования, получила 181 мандат из 720. Ещё 135 кресел займут представители Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

Илья Пушкарев
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