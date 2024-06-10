Фон дер Ляйен заявила, что уверена в назначении на пост главы Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что убеждена в своём повторном назначении на занимаемый пост после победы Европейской народной партии на выборах в Европарламент. Планами на новый срок немецкий политик поделилась на пресс-конференции в Брюсселе.
"Что касается моего назначения на новый срок, в этом я совершенно уверена, хотя впереди предстоит много работы", — отметила экс-министр обороны ФРГ.
По словам фон дер Ляйен, она намерена и далее предпринимать шаги для усиления Европы. Для этого Брюссель будет укреплять сотрудничество с союзниками. Работа по реализации целей начнётся "уже завтра", заверила председатель ЕК.
Напомним, что Европейская народная партия, по предварительным итогам голосования, получила 181 мандат из 720. Ещё 135 кресел займут представители Прогрессивного альянса социалистов и демократов.