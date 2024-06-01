Орбан на многотысячном марше в Венгрии призвал создать коалицию за мир с участием США
Орбан после выборов в ЕП и США хочет создать трансатлантическую коалицию за мир
После выборов в Европарламенте и США можно учредить трансатлантическую коалицию, которая будет выступать за мир. С такой идеей выступил венгерский премьер Виктор Орбан — своё предложение он озвучил, обращаясь к участникам многотысячного "Марша мира" в Будапеште в субботу, 1 июня.
"Через неделю выборы, после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир", — отметил он.
Как подчеркнул Орбан, в начале этого года сторонников мира было мало, однако к концу 2024-го они могут стать большинством в западных странах. Кроме того, политик собрался помешать "безумной" Европе вступить в войну с Россией.
Ранее Орбан отметил, что Запад с каждой неделей "всё ближе" подходит к войне с РФ. По его словам, желание НАТО втянуть в противостояние Европу абсурдно. Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, говоря о возможной войне, указал: сейчас ещё есть время, чтобы остановить этот "военный экспресс".
ТАСС / EPA