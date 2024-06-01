Орбан на многотысячном марше в Венгрии призвал создать коалицию за мир с участием США

После выборов в Европарламенте и США можно учредить трансатлантическую коалицию, которая будет выступать за мир. С такой идеей выступил венгерский премьер Виктор Орбан — своё предложение он озвучил, обращаясь к участникам многотысячного "Марша мира" в Будапеште в субботу, 1 июня.

"Через неделю выборы, после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир", — отметил он.