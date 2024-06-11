Макрон задумывается об отставке после фиаско на выборах Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность отставки 11 июня, 07:58 Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает своей отставки, такой вариант развития событий он обсуждал со своим окружением в последние недели. Об этом узнала радиостанция Europe 1.

"Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты. <...> Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока", — сказал источник.

Однако такое развитие событий не является предпочтительным. Также Макрон может согласиться на совместное правление с правой партией "Национальное объединение" в случае их победы на парламентских выборах.

Напомним, партия Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля. Тем временем в Германии провалились политические силы канцлера Олафа Шольца. Первое место получил также оппозиционный Христианско-демократический союз.

Авторы Александра Вишнякова