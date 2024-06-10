Нашли крайнего: G7 планирует обвинить Китай в провале санкционного блицкрига против РФ
Reuters: "Большая семёрка" пригрозит китайским банкам из-за контактов с Россией
Страны G7 планируют направить китайским банкам жёсткое предупреждение из-за сотрудничества с Россией в вопросе обхода санкций. Намерения "Большой семёрки" в беседе с Reuters подтвердили знакомые с ситуацией источники.
Тему неэффективности ограничений из-за тесных контактов Москвы и Пекина представители объединения могут обсудить на предстоящем саммите в Италии, который стартует уже 13 июня. Ожидается, что по завершении встречи G7 опубликует коллективное заявление, в котором пригрозит финорганизациям из Поднебесной последствиями такой деятельности.
"Большая семёрка" сосредоточится на небольших учреждениях, а не на крупнейших китайских банках", — добавил один из собеседников агентства.
Параллельно G7 и Евросоюз разрабатывают меры против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений — российский аналог SWIFT. Напомним, что на СПФС уже частично перешли 20 государств.
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