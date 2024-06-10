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9 июня, 22:53

Нашли крайнего: G7 планирует обвинить Китай в провале санкционного блицкрига против РФ

Reuters: "Большая семёрка" пригрозит китайским банкам из-за контактов с Россией

Страны G7 планируют направить китайским банкам жёсткое предупреждение из-за сотрудничества с Россией в вопросе обхода санкций. Намерения "Большой семёрки" в беседе с Reuters подтвердили знакомые с ситуацией источники.

Тему неэффективности ограничений из-за тесных контактов Москвы и Пекина представители объединения могут обсудить на предстоящем саммите в Италии, который стартует уже 13 июня. Ожидается, что по завершении встречи G7 опубликует коллективное заявление, в котором пригрозит финорганизациям из Поднебесной последствиями такой деятельности.

"Большая семёрка" сосредоточится на небольших учреждениях, а не на крупнейших китайских банках", — добавил один из собеседников агентства.

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Параллельно G7 и Евросоюз разрабатывают меры против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений — российский аналог SWIFT. Напомним, что на СПФС уже частично перешли 20 государств.

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Shutterstock / FOTODOM / J_UK

Илья Пушкарев
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