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Регион
1 июня, 02:30

Запад готовит санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT

Bloomberg: G7 и ЕС работают над санкциями против банков, использующих СПФС

"Большая семёрка" (G7) и Евросоюз обсуждают меры против банков третьих стран, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога SWIFT. Об этом информировало агентство Bloomberg.

"В обсуждении… находятся меры, направленные против кредиторов в третьих странах, применяющих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений", — сообщил источник агентства.

Отмечается, что система действует уже в 20 странах, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Армении и Китае. Решение по новым санкциям пока не принято, ведутся лишь переговоры в преддверии саммита G7, который состоится в июне в Италии. Некоторые европейские государства, однако, с инициативой не соглашаются, объясняя это нежеланием затрагивать законные трансакции и портить отношения с третьими странами. Между тем некоторые использующие СПФС банки уже извещены о возможности введения "штрафных мер".

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В начале мая стало известно, что Евросоюз хочет включить в новый пакет санкций против России запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка, которая заменила россиянам SWIFT. Уточняется, что ЕС также намерен запретить России импорт гелия, усилить ограничения в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов.

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Shutterstock / FOTODOM / J_UK

Лариса Сафронова
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