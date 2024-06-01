Запад готовит санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT

Отмечается, что система действует уже в 20 странах, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Армении и Китае. Решение по новым санкциям пока не принято, ведутся лишь переговоры в преддверии саммита G7, который состоится в июне в Италии. Некоторые европейские государства, однако, с инициативой не соглашаются, объясняя это нежеланием затрагивать законные трансакции и портить отношения с третьими странами. Между тем некоторые использующие СПФС банки уже извещены о возможности введения "штрафных мер".