Стали известны запреты в рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Bloomberg: ЕС хочет запретить российский аналог SWIFT в новом пакете санкций
Евросоюз хочет включить в новый пакет санкций против России запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка, которая заменила россиянам SWIFT. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
Уточняется, что Евросоюз также намерен запретить России импорт гелия, усилить ограничения в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов. В публикации говорится, что в новый пакет рестрикций опять включат десятки физических и юридических лиц, а также экспортные компании из Китая, ОАЭ и Турции.
Ранее Life.ru писал, что США расширили список санкций против России. Туда попали 29 физических лиц и более 250 организаций, в числе которых авиакомпания "Победа", казанский завод "Электроприбор", автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон", АО "Рау Фарм", компании группы "Сибантрацит", Ярославский моторный завод и другие предприятия. В Госдепе отметили, что ограничения нацелены на подрыв производства энергии в стране.
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