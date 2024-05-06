Стали известны запреты в рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

Евросоюз хочет включить в новый пакет санкций против России запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка, которая заменила россиянам SWIFT. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Уточняется, что Евросоюз также намерен запретить России импорт гелия, усилить ограничения в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов. В публикации говорится, что в новый пакет рестрикций опять включат десятки физических и юридических лиц, а также экспортные компании из Китая, ОАЭ и Турции.