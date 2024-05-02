"Винегрет рестрикций": Антонов напомнил США, что новыми санкциями им Россию не запугать

Американский пакет новых ограничений против России является очередным примером серии русофобский действий, которые Вашингтон предпринял в последние дни. В их числе, в частности, многомиллиардный пакет помощи Киеву, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — заявил дипломат, комментируя новые санкции США в отношении Москвы.

Как считает посол, такими "нелегитимными ухищрениями" Вашингтон только отталкивает от себя другие государства и удобряет почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире. В связи с этим Антонов напомнил США, что им не запугать Россию и граждан нашей страны санкциями.