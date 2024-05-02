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2 мая, 01:09

"Винегрет рестрикций": Антонов напомнил США, что новыми санкциями им Россию не запугать

Посол Антонов: Антироссийские санкции США — это очередные нелегитимные ухищрения

Посол России в США Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Посол России в США Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Американский пакет новых ограничений против России является очередным примером серии русофобский действий, которые Вашингтон предпринял в последние дни. В их числе, в частности, многомиллиардный пакет помощи Киеву, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Весь мир увидел собранный администрацией очередной "винегрет" рестрикций. Это образчик продолжения многочисленных русофобских действий США, предпринятых в последние дни. В их числе многомиллиардный "пакет" помощи Киеву, поставки марионеткам опасных дальнобойных боеприпасов, обещания неких эфемерных гарантий безопасности режиму", — заявил дипломат, комментируя новые санкции США в отношении Москвы.

Как считает посол, такими "нелегитимными ухищрениями" Вашингтон только отталкивает от себя другие государства и удобряет почву сомнений в конструктивности нынешней роли Америки в мире. В связи с этим Антонов напомнил США, что им не запугать Россию и граждан нашей страны санкциями.

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Напомним, что накануне США расширили список санкций против России. В общей сложности под новые ограничения подпали 29 физических лиц и более 250 организаций, в числе которых авиакомпания "Победа", казанский завод "Электроприбор", автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон", АО "Рау Фарм", компании группы "Сибантрацит", Ярославский моторный завод и другие предприятия. В Госдепе заявили, что ограничения направлены на подрыв производства энергии в РФ, в частности проекта "Арктик СПГ-2".

Оксана Попова
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