Постпредство России при Евросоюзе обвинило Брюссель в дезинформации из-за заявления о том, что Москва якобы принимает меры против работающих в РФ европейских компаний. Как напомнили в пресс-службе представительства, именно ЕС развязал против России торгово-экономическую войну.

"Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права. Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нём можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", — указано в сообщении.