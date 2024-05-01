"Живут в своём мире": Миссия РФ ответила Брюсселю на обвинения в нарушении прав компаний из ЕС
Постпредство России назвало дезинформацией данные о нарушении прав компаний ЕС
Постпредство России при Евросоюзе обвинило Брюссель в дезинформации из-за заявления о том, что Москва якобы принимает меры против работающих в РФ европейских компаний. Как напомнили в пресс-службе представительства, именно ЕС развязал против России торгово-экономическую войну.
"Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права. Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нём можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", — указано в сообщении.
В представительстве напомнили участникам Евросоюза, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход Совета Безопасности ООН, являются незаконными и идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО). В постпредстве добавили, что Брюссель недавно утверждал незаконность экстерриториальных санкций, но при этом активно их использует.
Напомним, 26 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских "дочек" Ariston и Bosch "Газпрому". Оба производителя бытовой техники с начала спецоперации заявляли об уходе с российского рынка и искали покупателей для своих заводов на территории РФ. ЕС призвал власти РФ отменить решение по активам. Между тем МИД Италии вызвал в Рим российского посла Алексея Парамонова, чтобы потребовать объяснений от Москвы. Однако дипломат лишь поставил на место негодующих европейцев и объяснил, что всё было сделано в рамках правового поля.
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