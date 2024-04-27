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27 апреля, 09:28

Песков: Отказ Бельгии признать обмен активами с РФ затруднит процесс

Отказ Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов только затруднит процесс, но работа будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ранее Минфин Бельгии заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами между россиянами и иностранцами не имеет силы на территории Европейского союза. Позиция бельгийского ведомства имеет значение, так как оно является регулятором для европейского депозитария Euroclear, в котором заблокирована основная часть российских активов.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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