Песков: Отказ Бельгии признать обмен активами с РФ затруднит процесс
Отказ Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов только затруднит процесс, но работа будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее Минфин Бельгии заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами между россиянами и иностранцами не имеет силы на территории Европейского союза. Позиция бельгийского ведомства имеет значение, так как оно является регулятором для европейского депозитария Euroclear, в котором заблокирована основная часть российских активов.
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