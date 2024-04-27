Песков: Отказ Бельгии признать обмен активами с РФ затруднит процесс

Отказ Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов только затруднит процесс, но работа будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", — сказал представитель Кремля.