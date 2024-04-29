Посол России поставил на место негодующих из-за передачи "дочки" Ariston "Газпрому"
Посол России назвал законной передачу 100% акций "дочки" Ariston "Газпрому"
Передача 100% акций в уставном капитале ООО "Аристон термо Русь" АО "Газпром бытовые системы" была проведена в соответствии с рамками правового поля. Об этом заявил посол РФ Алексей Парамонов во время вызова в МИД Италии 29 апреля.
"С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчёркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств", — сказано в сообщении дипмиссии.
Российский посол добавил, что такая политика США направленна на лишение РФ её юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество незаконным путём.
Ранее Владимир Путин подписан указ по передаче 100% акций российских "дочек" Ariston и Bosch "Газпрому". В связи с этим МИД Италии вызвал в Рим российского посла Парамонова, чтобы потребовать объяснений от российской стороны.
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