В США назвали цели новых антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции США направлены на подрыв производства энергии в РФ, в частности проекта "Арктик СПГ-2". Это следует из распространённого Госдепартаментом пояснительного документа.

"Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов", — говорится в разделе, который называется "Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности".

Кроме того, ограничения "нацелены на военно-промышленную базу РФ и программы создания химического и биологического оружия". Из документа следует, что рестрикции распространяются также на фирмы и граждан третьих стран, которые якобы помогают России закупать ключевые компоненты для оборонной промышленности.

Напомним, в общей сложности под новые ограничения подпали 29 физических лиц и более 250 организаций, в числе которых авиакомпания "Победа", казанский завод "Электроприбор", автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон", АО "Рау Фарм", компании группы "Сибантрацит", Ярославский моторный завод и другие предприятия.