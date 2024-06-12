В ЦБ разъяснили последствия введения санкций против Мосбиржи

Сделки с долларом и евро на фоне американских санкций против Московской биржи продолжатся на внебиржевом рынке. Об этом вечером в среду, 12 июня, заявили в пресс-службе Центробанка.

"Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", — отметили там.

Как уточнили в регуляторе, при утверждении официальных курсов валют будут учитываться банковская отчётность и данные, которые приходят от цифровых платформ внебиржевых торгов. В ЦБ подчеркнули, что у российских компаний и граждан по-прежнему есть возможность покупать и продавать доллары и евро через отечественные кредитные организации.

Средства в этих валютах на счетах и вкладах сохранятся. Остаётся прежним и режим выдачи средств, который установлен Центробанком.