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12 июня, 16:13

В ЦБ разъяснили последствия введения санкций против Мосбиржи

Центробанк: Сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

Сделки с долларом и евро на фоне американских санкций против Московской биржи продолжатся на внебиржевом рынке. Об этом вечером в среду, 12 июня, заявили в пресс-службе Центробанка.

"Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", — отметили там.

Как уточнили в регуляторе, при утверждении официальных курсов валют будут учитываться банковская отчётность и данные, которые приходят от цифровых платформ внебиржевых торгов. В ЦБ подчеркнули, что у российских компаний и граждан по-прежнему есть возможность покупать и продавать доллары и евро через отечественные кредитные организации.

Средства в этих валютах на счетах и вкладах сохранятся. Остаётся прежним и режим выдачи средств, который установлен Центробанком.

В ЦБ разъяснили последствия введения санкций против Мосбиржи
В ЦБ разъяснили последствия введения санкций против Мосбиржи

Как сообщал Life.ru, с 13 июня Мосбиржа приостановит торги долларами и евро. Там указали, что на срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме. Напомним, 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и главы Гагаузии Евгении Гуцул. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись 33 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Никита Осипов
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