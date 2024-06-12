Подпавшая под санкции США Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро

Московская биржа объявила о приостановке торгов долларами и евро с четверга, 13 июня, в связи с введением США санкций против неё. Об этом сообщается на сайте площадки.

Там отметили, что на фондовом и денежном рынках, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги будут осуществляться "по всем инструментам, за исключением инструментов с расчётами в долларах США и евро". Вместе с тем на срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

В заявлении подчёркивается, что Мосбиржа обладает "всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов", а "в условиях новых вызовов" площадка продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем своим сегментам.