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12 июня, 22:03

Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом

Центробанк сообщил о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня. Согласно заявлению регулятора, также меняется время начала торговой сессии на Мосбирже.

"Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская биржа" с расчётами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 мск", — указано в заявлении ЦБ.

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Как сообщал Life.ru, с 13 июня Мосбиржа приостановит торги долларами и евро. Там указали, что на срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме. Напомним, 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и главы Гагаузии Евгении Гуцул. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись 33 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexeyart1

Оксана Попова
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