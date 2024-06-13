Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом

Центробанк сообщил о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня. Согласно заявлению регулятора, также меняется время начала торговой сессии на Мосбирже.

"Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская биржа" с расчётами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 мск", — указано в заявлении ЦБ.