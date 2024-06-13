Шок-поворот: На какой уровень выйдет курс рубля на следующей неделе Приближается несколько важных событий, которые определят вектор движения курса рубля на следующей неделе. При этом уже с 13 июня Мосбиржа прекращает торговлю долларами и евро. Изменения курса в ближайшей перспективе могут быть значительными. Сколько будет стоить валюта? 12 июня, 21:25 Экономисты дали прогноз курса рубля с 13 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PalSand

В конце этой недели ожидается много важных событий, которые будут обыгрываться валютным рынком на следующей неделе. Это выход данных по инфляции в России за май и саммит G7. Первый фактор может повлиять на укрепление рубля, даже если инфляция вырастет, поскольку это будет означать почти неизбежное повышение процентной ставки ЦБ РФ в июле. А вот на саммите G7 главы государств могут договориться о новых санкциях против РФ. Да и Евросоюз к этому событию может обнародовать 14-й пакет санкций. Такие перспективы на валютном рынке озвучил директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода.

12 июня США включили в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчётный депозитарий (НРД). При этом НКЦ выступает посредником в сделках с валютой на бирже. В результате Мосбиржа объявила, что с 13 июня прекращает торги с долларами и евро. Рынок не мог не отреагировать. Банки подняли курс продажи иностранной валюты вплоть до 200 рублей за доллар. Впрочем, Центробанк уже выступил с заявлением и сообщил, что можно продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в них на счетах и вкладах остаются сохранными.

— Это решение Минфина США в результате подорвёт доверие и позиции доллара в мире. Ликвидность американской валюты продолжит снижаться. И на российском рынке, и во многих странах мира доллар естественным образом будет вытесняться другими валютами. Так что могу сказать, что решение Вашингтона не самое дальновидное. Сегодня уже есть все условия, чтобы при политике сильного рубля номинировать цены на ведущие мировые биржевые активы в рублях, а следовательно, постепенно повышать спрос на рубль внутри российского рынка и за рубежом, — пояснил Андрей Лобода.

Он обратил внимание, что остановка биржевых торгов валютными парами доллар/рубль и евро/рубль теперь может стать непрерывной. При этом на российском биржевом рынке в выигрыше будут российский рубль и юань, а также значительно вырастет интерес инвесторов к промышленному майнингу и цифровым валютам.

Нынешние колебания курсов в банках стоит просто переждать. По прогнозам Андрея Лободы, в краткосрочной перспективе объявление санкций может ослабить рубль, но ненадолго. В период с 13 по 21 июня доллар может колебаться в рамках 88–91 рубль.

— Рубль постепенно сдаёт позиции после укрепления, наблюдавшегося в предыдущие недели. Оно было вызвано сокращением импорта из-за проблем, связанных с геополитикой и санкциями. Однако эти же причины уменьшают и экспорт в количественном выражении, а в денежном его объём снижается ещё и под воздействием подешевевшей с середины апреля нефти, так как данный фактор влияет на валютную выручку с лагом в два-три месяца. Эти драйверы могут постепенно усиливать давление на курс рубля, — рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

С другой стороны, по его словам, на следующей неделе поддержку рублю уже может начать оказывать фактор налогового периода. По мере приближения к пику фискальных платежей 28 июня всё больше экспортёров будут для этих целей продавать иностранную валюту, что увеличит её количество на рынке. Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть умеренное ослабление рубля. Возможный диапазон для доллара на следующей неделе — 89–90 рублей.

— В июне высокие нефтяные цены и профицит текущего счёта платёжного баланса окажут позитивное влияние на курс нашей нацвалюты. Следовательно, мы увидим примерно следующие котировки: порядка 85–92 рубля за доллар, около 97–100 рублей — за евро и порядка 12,3 рубля — за юань, — рассказал основатель "Школы практического инвестирования" частный инвестор Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева