С 1 июля изменятся условия выплат по ипотеке: К чему должны подготовиться заёмщики С 1 июля изменятся условия ипотечных программ. Это скажется на рынке первичного и вторичного жилья. Что нужно учесть перед покупкой квартиры? 10 июня, 22:25 С 1 июля изменятся условия ипотечных программ. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Как изменятся льготные ипотеки с 1 июля

С 1 июля 2024 года завершается программа льготной ипотеки с господдержкой под 8% годовых. Её отсутствие в некоторой степени охладит рынок новостроек. Если говорить о Москве и Московской области, это затронет порядка 20% сделок от общего объёма. Семейная и IT-ипотека остаются. Также, по предварительной информации, крупные банки планируют запустить ипотеку для многодетных семей без первоначального взноса. Это новшество появится в рамках стандартной ипотечной программы. Возможны и адресные схемы государственной поддержки для многодетных семей, учителей, врачей, жителей новых регионов. Так охарактеризовал обстановку на рынке директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

— Ключевая ставка зафиксирована, поэтому мы не ожидаем появления более выгодных программ с низкими ставками. Но мы видим, что озвученные президентом направления и принятые решения Минфина и ЦБ о выделении бюджетов на семейную программу — всё это поможет расширить круг клиентов для действующих ипотечных предложений. Иными словами, не стоит ждать новых программ с пониженными ставками, но увеличится возможность оформить ипотеку по льготной ставке. Всё это касается новостроек, — рассказал руководитель отдела маркетинга компании BM Group Дмитрий Павлов.

Льготная ипотека на новостройки под 8% годовых завершится 1 июля. Фото © ТАСС / Наталья Чернохатова

Льготная ипотека была лишь одной из семи льготных ипотечных программ. Её завершение сегодня — это обдуманный шаг, направленный на предотвращение формирования пузыря на рынке вторичной недвижимости. Эта программа стимулировала спрос со стороны инвесторов, которые являлись её основными пользователями. Такое мнение высказал руководитель отдела продаж компании VIRA Лев Нагорняк.

Он подчеркнул, что остальные шесть льготных программ продолжат своё действие. Это целевые программы, разработанные специально для определённых групп населения, которые приобретают недвижимость с целью проживания.

— Завершение льготной ипотеки произойдёт после 1 июля — на данный момент ею ещё могут воспользоваться все желающие. По предварительным данным, семейная ипотека в июле будет расширена — она будет доступна всем семьям с детьми младше шести лет. В малых городах данная программа будет расширена для семей с двумя и более детьми, в которых хотя бы один ребёнок не достиг совершеннолетия. Такие условия будут актуальны также во всех регионах с условием, что покупатели займутся строительством собственного дома, — отметил управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

Параметры семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Пока ещё известны не все параметры изменений в ставках по льготным ипотекам. Тем не менее участники рынка активно озвучивают новые предложения, которые могут поддержать рынок жилья.

— Адресные программы, как представляется, могли бы распространяться на работников социальной сферы: учителей, врачей, сотрудников МЧС и МВД, а также молодых специалистов (до 30 лет), чтобы стимулировать их создавать семью и заводить детей в более раннем возрасте. Таким стимулом может стать "Молодёжная ипотека", которую логично распространить на граждан до 30 лет. Максимальный срок кредитования по такой программе может быть увеличенным, а процентная ставка с учётом субсидии от государства может составить не более 3%, — считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.

На что обратить внимание заёмщикам с 1 июля

Сейчас есть нюансы, которые нужно учитывать покупателям вторичной недвижимости. Рынок — это одно, а цены на конкретные квартиры могут отличаться. Например, цены на рынке могут снижаться, а определённая категория недвижимости может дорожать. Допустим, квартиры, где окна выходят на несколько сторон, рядом есть детский садик, школа и вся необходимая инфраструктура. Тут цена вторичного жилья может расти вопреки общему тренду. На этот момент обратил внимание сооснователь и генеральный директор фонда "Бридж" Максим Федотов.

В данном случае речь идёт о квартирах, эксплуатационные характеристики которых повышают стоимость на рынке недвижимости. Поэтому ценные объекты могут дорожать, даже если статистически рынок вторичного жилья падает.

Лев Нагорняк считает, что в ближайшие два-три месяца возможен небольшой спад продаж. Однако он, скорее всего, затронет проекты, которые и так не пользовались большим спросом. Качественные, тщательно продуманные проекты от проверенных девелоперов, скорее всего, не почувствуют снижения спроса.

Возможно, некоторые застройщики предложат клиентам скидки, что может привести к небольшому снижению цен. Однако, как и в случае со спадом продаж, это будет актуально в основном для проектов, которые не пользуются большой популярностью.

Как изменятся ипотечные программы для загородного жилья

В загородном сегменте спрос ожидаемо упадёт. Льготная ипотека отменится, драйвером будет лишь семейная программа льготного кредитования. Соответственно, спрос снизится, но это не приведёт к снижению цен — только к их стабилизации, несмотря на то что прибыль застройщиков в нише ИЖС снизится. Дело в том, что материалы и подрядные работы продолжат дорожать. Такой прогноз сделал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— На вторичном сегменте тоже ничего не изменится. В теории ухудшение условий ипотечного кредитования на первичном рынке должно немного перераспределить спрос в сторону вторичного, ведь теперь условия должны сравняться. Но в загородном сегменте на вторичном рынке очень много особенностей и подводных камней. Да и сезонный фактор никто не отменял. До сентября активность в нише ИЖС будет затухать. Это будет происходить до активизации в осенний высокий строительный сезон, — пояснил Максим Лазовский.

Для заёмщиков, претендующих на семейную ипотеку, проживающих в дальних регионах, льготная программа продлится до 2030 года при условии наличия как минимум одного ребёнка, не достигшего возраста 18 лет. Это способствует децентрализации населения. Жители малонаселённых и отдалённых территорий будут охотнее строить дома или покупать квартиры в родных локациях. На это обратил внимание генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— Что касается вторичного рынка, особых акций и скидок от государства и банков ожидать не приходится. Центробанк оставил текущую ставку, поэтому условия по ипотеке останутся прежними. Если вы присмотрели жильё на вторичном рынке, уменьшить ставку вряд ли получится, — пояснил он.

Авторы Нина Важдаева