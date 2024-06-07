Центробанк неожиданно сохранил ключевую ставку: Как это повлияет на курс рубля, вклады и кредиты На заседании 7 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это стало неожиданным для многих экономистов, ведь с начала месяца активно обсуждалось её повышение. Почему регулятор принял такое решение и как оно повлияет на валюту, вклады и кредиты? 7 июня, 11:21 Вопреки прогнозам, Центробанк не повысил ключевую ставку. Обложка © Life.ru

Почему Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года решил сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущие темпы прироста цен перестали снижаться. Они остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Об этом сообщили в Центробанке.

— Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, — гласит сообщение Центробанка.

В то же время для возвращения инфляции к цели нужен существенно более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, о чём говорилось в апреле. По прогнозу Центробанка, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели в 2025 году. Затем она будет составлять порядка 4%.

— Ещё с декабря прошлого года ставка 16% годовых влияет на охлаждение инфляции. Эффект от высоких ставок начинает влиять на экономику страны в течение долгого времени, и это влияние носит накопительный характер. Ключевая ставка — лишь один из инструментов борьбы с инфляцией. На фоне процессов, которые способствуют росту цен, его может быть недостаточно. Именно поэтому руководство Центробанка не раз выступало против продления льготного кредитования населения и бизнеса. Но, учитывая необычные условия, в которых сейчас функционирует экономика страны, правительство только частично пересмотрело условия льготной ипотеки, — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Каким станет курс рубля

Баталии за и против повышения ключевой ставки шли все последние недели. На ожиданиях монетарного ужесточения ЦБ на рынке сильно упали акции, а облигации достигли двухлетнего дна; был переток в безрисковые фонды ликвидности. Но рубль от этого ощущал поддержку. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Факторами за увеличение ставки числились: повышенная инфляция и ценовые ожидания населения, сохраняющийся дефицит рабочей силы, всё ещё не поспевающее предложение товаров и услуг за расширенным внутренним спросом.

Тем не менее, по мнению Михаила Зельцера, регулятор подошёл к вопросу рационально: пауза удерживается, но риторика ужесточилась.

— Сейчас изменение ключевой ставки Банка России не приводит к резким изменениям валютного курса. Дело в том, что приоритет имеют ограничения на движение капитала. В большей степени курс рубля определяется положением платёжного баланса России, чем другими факторами, — отметил аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Михаил Зельцер отметил, что жёсткость ЦБ всегда играет за крепость рубля. Отсюда и максимумы с начала года, а доллар под давлением опускается ниже 89, евро у 96, а юань — 12,2. По его оценкам, иностранные валюты сейчас могут уже нащупать локально дно и оттолкнуться вверх. Отскок доллара может привести пару USD/RUB выше 90. Для евро ориентир — выше 98, а юань летом может быть поближе к 12,5. О девальвации рубля речь по-прежнему не идёт: валютные барьеры государства со стороны ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортёров сохранят стабильность курса надолго.

Как изменятся котировки акций и облигаций

Удержание ставки на прежнем уровне в целом — позитив для рисковых бумаг, поскольку нет необходимости пересчитывать дисконты и снижать оценку стоимости бизнеса корпораций. Индекс Мосбиржи после сильного майского падения на 12% может продолжить восстановление. Такой прогноз для рынка акций сделал Михаил Зельцер.

— ОФЗ сильно потеряли в цене — и уже на уровнях кризисной весны 2022 года. Ставки под 15% отражают лишь сиюминутные опасения. По нашим оценкам, худшее позади, а впереди, если купить бумаги сейчас, — высокая фиксированная доходность на следующие годы, — считает Михаил Зельцер.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Рыночные ставки копируют динамику ставки ЦБ, но иногда даже опережают. Так, в последние дни ряд банков значительно повысил проценты по вкладам, но там есть нюансы по времени и суммам. Пока ещё можно открыть высокодоходный вклад, но по мере окончания цикла ужесточения ДКП и депозитные программы не будут столь привлекательными. Что же касается дорогих кредитов, то их пока без острой необходимости лучше не брать. В дальнейшем ставки пойдут вниз. Так считает Михаил Зельцер.

Авторы Нина Важдаева