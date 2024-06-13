Орешкин лаконично прокомментировал санкции США против Мосбиржи

Замглавы Администрации президента Максим Орешкин сохраняет оптимизм, несмотря на введённые США санкции против Московской биржи. Основная угроза этих санкций — удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю, но собеседник Life.ru уверен, что "всё будет хорошо".