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13 июня, 10:18

Орешкин лаконично прокомментировал санкции США против Мосбиржи

Замглавы Администрации президента Максим Орешкин сохраняет оптимизм, несмотря на введённые США санкции против Московской биржи. Основная угроза этих санкций — удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю, но собеседник Life.ru уверен, что "всё будет хорошо".

Орешкин лаконично прокомментировал санкции против Мосбиржи. Видео © Life.ru

"Всё хорошо будет", — сказал Орешкин корреспонденту Life.ru, добавив, что за происходящем на бирже он даже не следит.

В Кремле прокомментировали новые санкции США против Мосбиржи
В Кремле прокомментировали новые санкции США против Мосбиржи

Напомним, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение властей США ввести новые санкции, в частности, против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись более 30 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, с Украины, из Китая и ЮАР. В ЦБ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля окажется единым и рыночным.

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Life.ru

Александр Юнашев
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