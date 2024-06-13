Орешкин лаконично прокомментировал санкции США против Мосбиржи
Замглавы Администрации президента Максим Орешкин сохраняет оптимизм, несмотря на введённые США санкции против Московской биржи. Основная угроза этих санкций — удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю, но собеседник Life.ru уверен, что "всё будет хорошо".
Орешкин лаконично прокомментировал санкции против Мосбиржи. Видео © Life.ru
"Всё хорошо будет", — сказал Орешкин корреспонденту Life.ru, добавив, что за происходящем на бирже он даже не следит.
Напомним, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение властей США ввести новые санкции, в частности, против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись более 30 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, с Украины, из Китая и ЮАР. В ЦБ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля окажется единым и рыночным.
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