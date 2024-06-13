В Кремле прокомментировали новые санкции США против Мосбиржи

Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США против Мосбиржи.

"Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Центробанк — это мегарегулятор, который в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что они и делают", — отметил представитель Кремля.