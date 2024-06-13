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13 июня, 10:07

В Кремле прокомментировали новые санкции США против Мосбиржи

Песков: Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках

Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США против Мосбиржи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции США против Мосбиржи. Видео © Life.ru

"Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Центробанк — это мегарегулятор, который в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что они и делают", — отметил представитель Кремля.

Напомним, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение властей США ввести новые санкции, в частности, против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись более 30 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, с Украины, из Китая и ЮАР. В ЦБ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля окажется единым и рыночным.

Центробанк раскрыл причину приостановки торгов евро
Центробанк раскрыл причину приостановки торгов евро
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Александр Юнашев
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