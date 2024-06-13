Центробанк раскрыл причину приостановки торгов евро

На Московской бирже приостановили торги евро по причине соблюдения Евросоюзом американских санкций, которые вступили в силу 12 июня. Теперь торговлю долларом и евро вынесли на внебиржевой рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

"Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", — пояснил регулятор.