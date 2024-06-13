Центробанк раскрыл причину приостановки торгов евро
Центробанк приостановил торги евро из-за соблюдения ЕС американских санкций
Центробанк приостановил торги евро из-за соблюдения ЕС американских санкций. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaxZolotukhin
На Московской бирже приостановили торги евро по причине соблюдения Евросоюзом американских санкций, которые вступили в силу 12 июня. Теперь торговлю долларом и евро вынесли на внебиржевой рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
"Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", — пояснил регулятор.
В прочих биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах торги продолжатся в обычном режиме. Курс рубля к валютам теперь станут рассчитывать по внебиржевому показателю. Физлицам и компаниям переживать не о чем — возможность покупать и продавать валюту через банки и делать накопления останется.
Как сообщалось ранее, Мосбиржа с 13 июня приостановит торги долларами и евро. Там указали, что на срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме. А 12 июня власти Соединённых Штатов ввели санкции, в частности против Мосбиржи и Национального клирингового центра. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись более 30 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. Также стало известно, что ЦБ приостанавливает торги гонконгским долларом.