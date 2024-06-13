Медведев призвал превратить в "сплошной кошмар" жизнь на Западе из-за санкций

России необходимо отреагировать на санкции Запада. С таким призывом выступил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев. Политик посоветовал в ответ на ограничения превратить жизнь в западных странах в "сплошной кошмар", нанося им максимальный вред.

"Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить", — написал Медведев в телеграм-канале.

Замглавы СБ РФ подчеркнул, что Западу нужно причинять ущерб во всех местах, парализовать работу компаний и государственных учреждений. Также политик призвал наносить удары по важнейшим технологиям на Западе: уничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги.

"Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар", — призвал Медведев, предложив следовать ветхозаветному принципу "око за око, зуб за зуб".