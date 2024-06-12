"Не оставим без ответа": Захарова оценила новые антироссийские санкции США
Захарова: Россия не оставит без ответа новые санкции США
Россия непременно ответит на агрессивные действия Соединённых Штатов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций.
"Как и всегда в таких случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.
При этом Захарова не стала уточнять, каким именно может быть российский ответ.
Ранее Life.ru сообщал, что США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и главы Гагаузии Евгении Гуцул. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись 33 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. Также США запретят оказывать России IT-услуги.
VK / МИД России