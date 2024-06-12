"Не оставим без ответа": Захарова оценила новые антироссийские санкции США

Россия непременно ответит на агрессивные действия Соединённых Штатов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций.

"Как и всегда в таких случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.