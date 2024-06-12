Американский Минфин запретит оказывать России IТ-услуги

Министерство финансов США в рамках новых санкций запретит оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

"[Запрещается] экспорт, реэкспорт, продажа или поставка прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT-консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации", — указано в документе.

При этом исключения сделаны для компаний, управляемых американцами, а также для случаев, когда речь идёт о процессе закрытия компании и изъятии капиталовложений, или при наличии соответствующего разрешения американских властей. Ограничения вступят в силу 12 сентября.