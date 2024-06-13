Посол Антонов заявил об ответе России на навязываемую США конфронтацию

Москва ответит на навязываемую Вашингтоном конфронтацию. С таким заявлением на торжественном приёме в диппредставительстве по случаю Дня России выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Во время мероприятия дипломат напомнил, что американская администрация поздравила российский народ с праздником, введя новые ограничительные меры. В связи с этим он уточнил, что Москва не собирается навязываться в партнёры.

"Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ", — заявил Антонов.

Помимо того, посол рассказал о вере руководства Соединённых Штатов в то, что они якобы могут решить в одиночку все глобальные проблемы. Антонов подчеркнул, что на этом фоне в мире растут проблемы, вызванные терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и многим другим.