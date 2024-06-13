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13 июня, 02:13

Посол Антонов заявил об ответе России на навязываемую США конфронтацию

Посол РФ в США Антонов: Москва ответит на навязываемую Вашингтоном конфронтацию

Москва ответит на навязываемую Вашингтоном конфронтацию. С таким заявлением на торжественном приёме в диппредставительстве по случаю Дня России выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Во время мероприятия дипломат напомнил, что американская администрация поздравила российский народ с праздником, введя новые ограничительные меры. В связи с этим он уточнил, что Москва не собирается навязываться в партнёры.

"Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ", — заявил Антонов.

Помимо того, посол рассказал о вере руководства Соединённых Штатов в то, что они якобы могут решить в одиночку все глобальные проблемы. Антонов подчеркнул, что на этом фоне в мире растут проблемы, вызванные терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и многим другим.

"Не оставим без ответа": Захарова оценила новые антироссийские санкции США
"Не оставим без ответа": Захарова оценила новые антироссийские санкции США

Напомним, что в среду, 12 июня, Министерство финансов США ввело новые антироссийские санкции. В заявлении американского ведомства говорится, что всего в санкционный список попало 33 человека и 200 компаний.

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Алексей Соловьёв
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