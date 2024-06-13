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13 июня, 12:11

В Центробанке рассказали, как будут устанавливать официальные курсы доллара и евро

ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе данных на внебиржевом рынке

Банк России с сегодняшнего дня, 13 июня, будет ежедневно устанавливать официальные курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчётности кредитных организаций по результатам заключённых межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Как сообщал Life.ru, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение властей США ввести новые санкции, в том числе против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В ЦБ РФ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным.

ЦБ объяснил Life.ru, как санкции США против Мосбиржи повлияют на объёмы поступления валюты
ЦБ объяснил Life.ru, как санкции США против Мосбиржи повлияют на объёмы поступления валюты
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Life.ru

Наталья Исакова
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