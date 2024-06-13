В Центробанке рассказали, как будут устанавливать официальные курсы доллара и евро
ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе данных на внебиржевом рынке
Банк России с сегодняшнего дня, 13 июня, будет ежедневно устанавливать официальные курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчётности кредитных организаций по результатам заключённых межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Как сообщал Life.ru, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стало решение властей США ввести новые санкции, в том числе против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В ЦБ РФ после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным.
Life.ru