В Центробанке рассказали, как будут устанавливать официальные курсы доллара и евро

Банк России с сегодняшнего дня, 13 июня, будет ежедневно устанавливать официальные курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчётности кредитных организаций по результатам заключённых межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени", — говорится в сообщении.