ЦБ объяснил Life.ru, как санкции США против Мосбиржи повлияют на объёмы поступления валюты

Баланс на валютном рынке в целом остаётся неизменным, несмотря на санкции США против Мосбиржи. Об этом в беседе с Life.ru заявили в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

"Введённые против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объёмы поступления валюты от экспорта и на спрос на неё для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке, в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт, в целом остаётся неизменным", — отметили там.

В регуляторе добавили, что будут устанавливать официальный курс рубля по внебиржевому рынку — изменится только круг данных для его расчёта.

"Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования", — указали в ЦБ.

Примечательно, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. Говоря о роли доллара и евро на отечественном рынке, в Центробанке отметили, что в последние два года она последовательно снижалась. Как уточнили в Банке России, это связано с перенаправлением торговых потоков на Восток и изменением валюты расчётов на рубли, юани и те, что используются в дружественных странах. На них сейчас приходится около 80% внешнеторговых расчётов.

"Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка", — сообщили в Центробанке.

В то же время доллар и евро продолжат торговаться на внебиржевом рынке. Их оборот уже давно превосходит объём сделок по этим валютам на Мосбирже.

"Сделки на внебиржевом рынке совершаются как непосредственно между банками, в том числе с участием банков нерезидентов из дружественных стран, так и с клиентами, прежде всего, российскими экспортёрами. Кроме того, на внебиржевом рынке функционируют электронные торговые платформы, где банки также могут заключать сделки с долларом США и евро", — добавили в регуляторе.