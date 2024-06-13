Запретный счёт: Как спасти и приумножить сбережения после закрытия валютных торгов на Мосбирже С 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом, евро и гонконгским долларом. Это произошло из-за новых санкций США. При этом у обладателей сбережений появились интересные возможности приумножить свои средства. Как спасти сбережения и куда теперь вкладывать деньги? 13 июня, 09:00 Экономисты рассказали, что ждёт сбережения россиян. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Где сейчас покупать и продавать валюту

Биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом прекращены, но внебиржевой рынок этих валют всё ещё доступен. Доллары и евро всё ещё можно приобрести в обменниках банков. Правда, в краткосрочной перспективе мы будем наблюдать расширение спредов на покупку и продажу валют, возможны также ажиотажные покупки валюты населением. Так охарактеризовала обстановку на рынках 13 июня эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

— Далее ожидается стабилизация ситуации. При этом торги юанем и другими валютными парами продолжаются в прежнем режиме. То же самое касается квазивалютных облигаций, номинированных в долларе и евро, — торги по ним продолжаются, а расчёты будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату платежа. Как будет определяться этот курс? ЦБ будет рассчитывать его, используя данные внебиржевых торгов. На их долю в январе – апреле приходилось порядка 55–60% валютных операций, поэтому объём рынка достаточно большой для формирования репрезентативного курса, — уточнила Людмила Рокотянская.

Таким образом, сейчас можно производить валютную диверсификацию сбережений за счёт вложений в дружественные валюты и юаневые облигации. Единственное, что не стоит сейчас делать, — это совершать незапланированные операции на панике и ажиотаже. Лучше дождаться момента, когда всё утрясётся, а рынок адаптируется к новым для себя условиям.

Возможет ли дефицит долларов и евро на рынке

Прекращение валютных торгов на Мосбирже никак не скажется на предложении долларов и евро. Без валюты РФ точно не останется. Об этом рассказал финансовый эксперт, автор telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

— Доллары по-прежнему спокойно поступают в банки. Их по-прежнему можно купить сейчас и можно будет позже. Другой вопрос, что из-за движений курса это может стать сложнее материально. Впрочем, и здесь каких-то жёстких встрясок, кроме как в первые дни жизни с новыми санкциями, не будет, — пояснил Алексей Кричевский.

Куда вложить сбережения

Санкции в отношении Мосбиржи не коснулись большинства держателей иностранной валюты, затронув только тех, кто занимался покупкой и продажей долларов и евро на бирже, например через брокерское приложение. Этот факт отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

— И даже среди инвесторов пострадали далеко не все. В частности, если доллары лежали на счетах ОКХ и USDT (криптовалюта). Санкции их не затронули. Валютообменные операции, манипуляции с депозитами до сих пор возможны, поскольку это внебиржевой рынок. Все валютные счета в банках для физлиц продолжают функционировать. Так как в стране возникнет частично дефицит валюты из-за небольшого инструментария, предполагаем рост привлекательных предложений по валютным продуктам в банках, — пояснил Александр Шнейдерман.

Сейчас очень высокие ставки по вкладам в банках за счёт высокой ключевой ставки ЦБ. И за последний месяц многие банки ещё повысили ставки. Если есть средства, которые не потребуются в течение 2–3 месяцев, то надо размещать их на депозиты вне зависимости от ставки. Но если речь идёт, например, про желание осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита, то надо сравнивать ставку по кредиту и ставку по депозиту и уже исходя из этого принимать решение, куда вложить деньги. Об этом рассказал основатель сервиса "Кредчек", заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

— Если подходить с точки зрения финансовой грамотности, всё равно нужна диверсификация активов. Причём как по инструментам инвестирования, так и в плане валюты. Стоит присмотреться к облигациям. Они сейчас выпускаются под 18–20% годовых и пользуются хорошим спросом. И эта величина закреплена на всё время займа, если купон не переменный. Так что из консервативных инструментов к различным долговым обязательствам компаний тоже определённо стоит присмотреться, — добавил Алексей Кричевский.

Если доллары остались на брокерском счету, то сделать с ними что-то может быть пока трудно. В текущих условиях для россиянина может быть привлекателен вклад под 18% годовых — его предлагают некоторые банки, может быть привлекательна покупка юаней. Точно не стоит сейчас покупать доллары по курсу 100+ — его сейчас предлагают в некоторых банках. Такую рекомендацию дал аналитик "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

Авторы Нина Важдаева