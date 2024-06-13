Центробанк: Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%

На торгах Московской биржи доля юаня в мае текущего года составила 54%. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России (ЦБ).

"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчётов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%", — говорится в сообщении.

Основной валютой на биржевых торгах стал именно юань. В регуляторе отметили, что пара рубль – юань станет ориентиром и для участников рынка. Кроме того, в ЦБ указали, что в России торги гонконгским долларом были приостановлены 13 июня для сокращения рисков финансового рынка из-за санкций США.