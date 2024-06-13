Центробанк: Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%
На торгах Московской биржи доля юаня в мае текущего года составила 54%. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России (ЦБ).
"В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчётов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%", — говорится в сообщении.
Основной валютой на биржевых торгах стал именно юань. В регуляторе отметили, что пара рубль – юань станет ориентиром и для участников рынка. Кроме того, в ЦБ указали, что в России торги гонконгским долларом были приостановлены 13 июня для сокращения рисков финансового рынка из-за санкций США.
В Банке России подчеркнули, что гонконгский доллар привязан к американскому, кредитные организации, которые проводят с ним операции, применяют достаточно жёсткий комплаенс, расчёты удлиняются.
Торги гонконгским долларом приостановили в ночь на 13 июня, после того как Московская биржа прекратила торги долларом США и евро. Напомним, что 12 июня Соединённые Штаты ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и главы Гагаузии Евгении Гуцул. В общей сложности новые ограничения американского Минфина коснулись 33 человек и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР.
Life.ru