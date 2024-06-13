Политолог Рудаков: Высшая форма патриотизма — готовность идти на подвиг
Высшую форму патриотизма проявляют воины, учёные, инженеры, конструкторы, волонтёры и военкоры, потому что она заключается в готовности идти на подвиг. Такое мнение озвучил политолог и эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. При этом он подчеркнул, что проявлять эту наивысшую форму невозможно без тыла, ведь технологии импортозамещения и создание рабочих мест — тоже важная форма патриотизма.
"Основной признак идеологии — навязывание, но у нас нет публичного навязывания в отношении патриотизма. Это идеологическая платформа, приобретающая особую ценность в период вызовов и испытаний. Сегодня патриотизм объединяет всех: и элиты, и глубинную Россию, и идеологический авангард. Коалиция существует и сохраняет свою прочность", — отметил Рудаков в ходе круглого стола ЭИСИ под названием "Патриотизм как национальная идея России".
Напомним, что свежий опрос 2024 года показывает, что уровень патриотизма в России вырос до 94%. Об этом рассказал руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров. По его словам, в 2016 году патриотами себя считали 80% опрошенных.
ЭИСИ