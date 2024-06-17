Центр им. Гамалеи разрабатывает новый экстренный препарат против ботулизма
Российские учёные из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают новый препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма. Об этом журналистам сообщил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрий Щебляков. По его словам, клиническое исследование препарата планируют завершить в следующем году.
"Препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии ботулизма — отравления ботулотоксином типа А. У нас сейчас он проходит на стадии клинических исследований", — приводит слова Щеблякова ТАСС.
Ботулизм — тяжёлое инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих ботулинические микроорганизмы, и не передаётся от человека к человеку. Болезнь проявляется в форме нарушений дыхания, глотания, мочевыделения, параличей. У пациентов возникают такие признаки, как судороги, нарушение глотания, ухудшение зрения. Отмечаются признаки кислородного голодания.
В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Это тяжёлое пищевое отравление микробной этиологии. Какими продуктами можно отравиться, как не перепутать симптомы с обычным отравлением и насколько это заболевание опасно? На все эти вопросы Life.ru ответил врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.
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