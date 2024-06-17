Центр им. Гамалеи разрабатывает новый экстренный препарат против ботулизма

Российские учёные из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают новый препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма. Об этом журналистам сообщил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрий Щебляков. По его словам, клиническое исследование препарата планируют завершить в следующем году.

"Препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии ботулизма — отравления ботулотоксином типа А. У нас сейчас он проходит на стадии клинических исследований", — приводит слова Щеблякова ТАСС.