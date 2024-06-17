До 60% летальности: Что за болезнь ботулизм, массовое заражение которой выявили в Москве

В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Это тяжёлое пищевое отравление микробной этиологии. Какими продуктами можно отравиться, как не перепутать симптомы с обычным отравлением и насколько это заболевание опасно? На все эти вопросы Life.ru ответил врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.