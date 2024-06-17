До 60% летальности: Что за болезнь ботулизм, массовое заражение которой выявили в Москве
Врач Рыжов: Развитие ботулизма связано с употреблением консервов и колбас
В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Обложка © Life.ru
В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Это тяжёлое пищевое отравление микробной этиологии. Какими продуктами можно отравиться, как не перепутать симптомы с обычным отравлением и насколько это заболевание опасно? На все эти вопросы Life.ru ответил врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.
Ботулизм — относительно редкое заболевание, его причиной становятся бактерии Clostridium botulinum, которые вырабатывают опасные токсины (ботулотоксины). А ботулотоксин поражает нервную систему.
В начальном периоде заболевания симптомы схожи с симптомами других пищевых отравлений: тошнота, рвота, диарея, повышение температуры. Но в дальнейшем симптоматика приобретает специфический неврологический характер: двоение в глазах, опущение века, мушки перед глазами, расстраивается речь вследствие паралича мышц гортани.
По словам врача, развитие ботулизма связано прежде всего с употреблением баночных консервов (рыбные, мясные, овощные, грибные и др.), вяленой и копчёной рыбы, колбас, окороков, балыков домашнего приготовления.
Во избежание тяжёлых последствий крайне важно в течение часа вызвать скорую помощь, так как самолечение и затягивание с оказанием помощи могут усугубить состояние пациента и могут грозить летальным исходом. Несвоевременное оказание медицинской помощи даёт до 60% летальности.
Как сообщал Life.ru, о первых заболевших стало известно 15 июня. Позже количество пациентов выросло. 16 июня число госпитализированных достигло 41, а на 17 июня за помощью к медикам обратился уже 121 человек: 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации. Оказалось, что они заказывали салат лобио производства компании "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт". Заведено уголовное дело.