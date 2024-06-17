ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

До 60% летальности: Что за болезнь ботулизм, массовое заражение которой выявили в Москве

Врач Рыжов: Развитие ботулизма связано с употреблением консервов и колбас

17 июня, 11:02
В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Обложка © Life.ru

В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Обложка © Life.ru

В Москве уже 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма. Это тяжёлое пищевое отравление микробной этиологии. Какими продуктами можно отравиться, как не перепутать симптомы с обычным отравлением и насколько это заболевание опасно? На все эти вопросы Life.ru ответил врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.

Ботулизм — относительно редкое заболевание, его причиной становятся бактерии Clostridium botulinum, которые вырабатывают опасные токсины (ботулотоксины). А ботулотоксин поражает нервную систему.

В начальном периоде заболевания симптомы схожи с симптомами других пищевых отравлений: тошнота, рвота, диарея, повышение температуры. Но в дальнейшем симптоматика приобретает специфический неврологический характер: двоение в глазах, опущение века, мушки перед глазами, расстраивается речь вследствие паралича мышц гортани.

Кто ответит за массовое отравление жителей Москвы оператором готовых обедов "Кухня на районе"
Кто ответит за массовое отравление жителей Москвы оператором готовых обедов "Кухня на районе"

По словам врача, развитие ботулизма связано прежде всего с употреблением баночных консервов (рыбные, мясные, овощные, грибные и др.), вяленой и копчёной рыбы, колбас, окороков, балыков домашнего приготовления.

Во избежание тяжёлых последствий крайне важно в течение часа вызвать скорую помощь, так как самолечение и затягивание с оказанием помощи могут усугубить состояние пациента и могут грозить летальным исходом. Несвоевременное оказание медицинской помощи даёт до 60% летальности.

Глеб Рыжов

Врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской"

Во избежание тяжёлых последствий крайне важно в течение часа вызвать скорую помощь, так как самолечение и затягивание с оказанием помощи могут усугубить состояние пациента и могут грозить летальным исходом. Несвоевременное оказание медицинской помощи даёт до 60% летальности.
Во избежание тяжёлых последствий крайне важно в течение часа вызвать скорую помощь, так как самолечение и затягивание с оказанием помощи могут усугубить состояние пациента и могут грозить летальным исходом. Несвоевременное оказание медицинской помощи даёт до 60% летальности.

Как сообщал Life.ru, о первых заболевших стало известно 15 июня. Позже количество пациентов выросло. 16 июня число госпитализированных достигло 41, а на 17 июня за помощью к медикам обратился уже 121 человек: 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации. Оказалось, что они заказывали салат лобио производства компании "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт". Заведено уголовное дело.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!