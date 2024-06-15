Стало известно, что ели заразившиеся ботулизмом москвичи

Москвичи, попавшие в больницу с подозрением на ботулизм, ели "Салат лобио" фирмы "Кухня на районе" (ООО "Локалкитчен"), а также "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от ООО "Гастропорт". Сейчас компании приостановили продажи до выяснения обстоятельств, сообщает SHOT со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным Mash, число госпитализированных с этим диагнозом увеличилось до 18 человек. При этом, по информации ГСУ СК России по Москве, речь идёт лишь о десяти пострадавших.

"По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки", — говорится в телеграм-канале столичного СК.