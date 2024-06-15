Стало известно, что ели заразившиеся ботулизмом москвичи
В Москве увеличилось число госпитализированных с ботулизмом
Москвичи, попавшие в больницу с подозрением на ботулизм, ели "Салат лобио" фирмы "Кухня на районе" (ООО "Локалкитчен"), а также "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от ООО "Гастропорт". Сейчас компании приостановили продажи до выяснения обстоятельств, сообщает SHOT со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным Mash, число госпитализированных с этим диагнозом увеличилось до 18 человек. При этом, по информации ГСУ СК России по Москве, речь идёт лишь о десяти пострадавших.
"По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки", — говорится в телеграм-канале столичного СК.
По данному факту уже начата проверка. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве было зафиксировано массовое отравление, из-за которого десять человек попали в больницы с диагнозом "ботулизм". Двоих из них подключили к аппарату ИВЛ. Трое перед госпитализацией ели консервированного тунца, а ещё два человека рассказали, что им стало плохо после лобио в вакуумной упаковке. Позже в Департаменте здравоохранения опровергли информацию, заявив, что в столице не было замечено массовых отравлений по этой причине. Как сообщили в Роспотребнадзоре, продажу продукции, которая могла стать причиной недуга, приостановят.
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