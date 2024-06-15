Депздрав Москвы опроверг информацию о массовом отравлении, вызванном ботулизмом

В столице не было замечено массовых отравлений из-за ботулизма. Медицинскую помощь в больнице получают лишь четыре человека с подозрением на это заболевание. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

"В связи с сообщениями об отравлении ботулизмом Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что никакого массового отравления в Москве нет. Речь идёт о пациентах, которые поступили в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на это заболевание. На данный момент подозрение сохраняется у четверых пациентов, среди них несколько человек остаются в тяжёлом состоянии", — приводит ТАСС сообщение департамента.

Представители департамента подчеркнули, что медицинские учреждения обладают всеми необходимыми средствами для выявления и лечения ботулизма. Госпитализированные получают высококвалифицированную помощь врачей в условиях специализированного стационара. Специалисты проводят для пациентов полный комплекс лечебно-диaгностических мероприятий.

Ботулизм — это инфекционное заболевание, передающееся от человека к человеку. Его появление провоцирует употребление в пищу продуктов, содержащих ботулинические микроорганизмы. Роспотребнадзор определил предполагаемый источник инфекции. Сейчас специалисты проводят необходимую работу. Столичный Департамент здравоохранения контролирует ситуацию.