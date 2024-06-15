В Москве произошло массовое отравление, 10 человек в больницах с серьёзным диагнозом
"Рен-ТВ": В Москве 10 человек отравились и госпитализированы с ботулизмом
В Москве зафиксирован случай массового пищевого отравления, 10 человек госпитализированы с диагнозом ботулизм (смертельно опасная бактериальная инфекция, поражает ЖКТ и нервную систему — Прим. Life.ru), двое из них сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".
"В Москве массово отравились люди. Двое из них находятся на аппарате ИВЛ. В столичные больницы уже попали 10 человек. У всех выявили ботулизм, их состояние оценивается как тяжёлое", — говорится в сообщении.
По информации источника, трое из пострадавших ели консервированный тунец. Дове других утверждают, что им стало плохо после покупного лобио в вакуумной упаковке.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как несколько сотен жителей Буйнакска в Дагестане обратились за медицинской помощью из-за признаков отравления. В администрации города сообщили, что симптомы острой кишечной инфекции проявились у более чем 270 человек. Из низ свыше 30 потребовалась госпитализация. Большая часть пациентов — дети. Роспотребнадзор считает, что причиной массового отравления стали бактерии-возбудители дизентерии и норовирусы в воде.
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