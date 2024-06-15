В Москве произошло массовое отравление, 10 человек в больницах с серьёзным диагнозом

В Москве зафиксирован случай массового пищевого отравления, 10 человек госпитализированы с диагнозом ботулизм (смертельно опасная бактериальная инфекция, поражает ЖКТ и нервную систему — Прим. Life.ru), двое из них сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает телеканал "Рен-ТВ".

"В Москве массово отравились люди. Двое из них находятся на аппарате ИВЛ. В столичные больницы уже попали 10 человек. У всех выявили ботулизм, их состояние оценивается как тяжёлое", — говорится в сообщении.