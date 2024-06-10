В дагестанском Буйнакске ищут причину отравления почти трёхсот человек

Сотни жителей дагестанского Буйнакска обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления. По данным городской администрации, за медицинской помощью обратилось более 270 человек — у всех выявлены признаки острой кишечной инфекции. Более 30 человек пришлось госпитализировать. Большинство из тех, кто попал в больницу, — дети.