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10 июня, 10:07

В дагестанском Буйнакске ищут причину отравления почти трёхсот человек

Более 270 жителей Буйнакска обратились к медикам с признаками кишечной инфекции

Сотни жителей дагестанского Буйнакска обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления. По данным городской администрации, за медицинской помощью обратилось более 270 человек — у всех выявлены признаки острой кишечной инфекции. Более 30 человек пришлось госпитализировать. Большинство из тех, кто попал в больницу, — дети.

Выяснением источника заражения на месте занимаются сотрудники Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

"Врачи РЦИБ им. С.М. Магомедова помогли буйнакским коллегам организовать мероприятия для раннего выявления пациентов и предупреждения распространения болезни", — сообщили в региональном Минздраве.

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Ранее Life.ru сообщал, что четверо детей были госпитализированы с отравлением хлором под Самарой, а российские туристы массово пожаловались на страшный ротавирус в Таиланде. Кроме того, попробовавший наркотики кубанский школьник впал в кому на дне рождения друга и умер.

Обложка ©

Ura.ru / TASS / Владимир Андреев

Марина Калегина
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