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Регион
31 мая, 09:13

На Кубани попробовавший наркотики школьник впал в кому на дне рождения друга и умер

SHOT: В Краснодаре умер десятиклассник от отравления наркотиками

В Краснодаре во время празднования дня рождения друга умер десятиклассник от отравления наркотиками. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в минувший понедельник, 27 мая, 16-летний подросток отправился на мероприятие в микрорайон Гидростроителей. На празднике молодёжь употребляла алкоголь и запрещённые вещества. Утром одному из школьников резко стало плохо: мальчик потерял сознание, а его друзья вызвали скорую. Приехавшие врачи установили, что школьник находится в глубокой коме. В итоге подростка в срочном порядке увезли в больницу, где ему диагностировали острое отравление метадоном. Медики боролись за жизнь юноши, но, к сожалению, тот скончался. Известно, что мальчик рос в благополучной полной семье, а его мама — предпринимательница.

В настоящее время правоохранители проводят масштабную проверку и выясняют все обстоятельства трагедии. Предположительно, партия метадона могла быть доставлена из Астрахани.

Ранее Life.ru писал, что в Астрахани второй раз за полгода произошло массовое отравление синтетическими наркотиками. Всего погибло восемь человек, пострадало 26. Тела погибших в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в разных районах Астрахани. СК возбудил уголовное дело, глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. В середине мая полицейские задержали закладчика смертельного наркотика.

ФСБ перекрыла крупный канал ввоза синтетических наркотиков в Россию
ФСБ перекрыла крупный канал ввоза синтетических наркотиков в Россию
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TACC / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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