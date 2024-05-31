На Кубани попробовавший наркотики школьник впал в кому на дне рождения друга и умер
SHOT: В Краснодаре умер десятиклассник от отравления наркотиками
В Краснодаре во время празднования дня рождения друга умер десятиклассник от отравления наркотиками. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в минувший понедельник, 27 мая, 16-летний подросток отправился на мероприятие в микрорайон Гидростроителей. На празднике молодёжь употребляла алкоголь и запрещённые вещества. Утром одному из школьников резко стало плохо: мальчик потерял сознание, а его друзья вызвали скорую. Приехавшие врачи установили, что школьник находится в глубокой коме. В итоге подростка в срочном порядке увезли в больницу, где ему диагностировали острое отравление метадоном. Медики боролись за жизнь юноши, но, к сожалению, тот скончался. Известно, что мальчик рос в благополучной полной семье, а его мама — предпринимательница.
В настоящее время правоохранители проводят масштабную проверку и выясняют все обстоятельства трагедии. Предположительно, партия метадона могла быть доставлена из Астрахани.
Ранее Life.ru писал, что в Астрахани второй раз за полгода произошло массовое отравление синтетическими наркотиками. Всего погибло восемь человек, пострадало 26. Тела погибших в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в разных районах Астрахани. СК возбудил уголовное дело, глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. В середине мая полицейские задержали закладчика смертельного наркотика.
TACC / Сергей Бобылев