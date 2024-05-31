На Кубани попробовавший наркотики школьник впал в кому на дне рождения друга и умер

По данным телеграм-канала, в минувший понедельник, 27 мая, 16-летний подросток отправился на мероприятие в микрорайон Гидростроителей. На празднике молодёжь употребляла алкоголь и запрещённые вещества. Утром одному из школьников резко стало плохо: мальчик потерял сознание, а его друзья вызвали скорую. Приехавшие врачи установили, что школьник находится в глубокой коме. В итоге подростка в срочном порядке увезли в больницу, где ему диагностировали острое отравление метадоном. Медики боролись за жизнь юноши, но, к сожалению, тот скончался. Известно, что мальчик рос в благополучной полной семье, а его мама — предпринимательница.