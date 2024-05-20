ФСБ перекрыла крупный канал ввоза синтетических наркотиков в Россию
Федеральная служба безопасности пресекла крупный канал контрабанды синтетических наркотиков из Центральной Азии в Московский регион. С поличным задержаны два иностранца, у них нашли более 79 кг метамфетамина.
"На территории Московского региона пресечена деятельность группы в составе двух лиц, организовавшей устойчивый контрабандный канал поставок в Россию особо крупных партий произведённого в Центральной Азии метамфетамина с целью его дальнейшего незаконного сбыта в нашей стране", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Известно, что подозреваемые ввозили наркотики в растворённом виде внутри алюминиевых банок. Сейчас наркоторговцы арестованы, на них заведено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере по предварительному сговору. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сейчас силовики ищут других причастных к функционированию канала контрабанды наркотиков.
А в начале мая в России стало известно о массовой гибели людей после употребления синтетического наркотика. Всего погибло восемь человек, пострадало 26. Тела погибших в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в разных районах Астрахани. Следственный комитет возбудил уголовное дело, глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. 10 мая полицейские задержали закладчика смертельного наркотика.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ