Схрон оружия и мефедрона: Опубликовано видео из тайника беглого убийцы полицейского

В Подмосковье в гараже байкера Василия Бурякова, который открыл огонь по сотрудникам полиции 7 апреля, обнаружили тайник. Там находился самый настоящий схрон с оружием: изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, визуально напоминающим наркотики. Видео публикует Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

По данным SHOT, речь идёт о восьми килограммах мефедрона, нескольких брикетах с гашишем и упаковке с экстези. Кроме того, Буряков хранил в тайнике автомат Калашникова, пистолет Макарова, глушитель и патроны, сапёрную лопату и ещё много всего интересного.