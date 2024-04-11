Схрон оружия и мефедрона: Опубликовано видео из тайника беглого убийцы полицейского
В тайнике расстрелявшего полицейских в Подмосковье нашли оружие и наркотики
В Подмосковье в гараже байкера Василия Бурякова, который открыл огонь по сотрудникам полиции 7 апреля, обнаружили тайник. Там находился самый настоящий схрон с оружием: изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, визуально напоминающим наркотики. Видео публикует Главное следственное управление СК РФ по Московской области.
Схрон с оружием в гараже расстрелявшего полицейских Василия Бурякова. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
По данным SHOT, речь идёт о восьми килограммах мефедрона, нескольких брикетах с гашишем и упаковке с экстези. Кроме того, Буряков хранил в тайнике автомат Калашникова, пистолет Макарова, глушитель и патроны, сапёрную лопату и ещё много всего интересного.
Напомним, 7 апреля в Подмосковье байкер расстрелял двоих полицейских из огнестрельного оружия. Он покинул место происшествия на мотоцикле и был замечен на трассе двигающимся по направлению в сторону Северной столицы. Позже стала известна личность преступника: им оказался житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Один из атакованных им сотрудников полиции умер на месте от полученных ранений, а второй был доставлен в реанимационное отделение. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь представителей закона. Сегодня стало известно, что преступник был задержан под Тверью.
Telegram / ГСУ СК России по Московской области