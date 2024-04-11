В лесу нашли заваленный ветками мотоцикл расстрелявшего полицейских в Подмосковье

"Публикуем видео обнаружения мотоцикла, на котором подозреваемый в нападении на подмосковных полицейских 7 апреля этого года скрылся с места происшествия", — говорится в её телеграм-канале.

На кадрах виден прикрытый еловыми лапами чёрный мотоцикл. Кроме того, можно услышать, как правоохранители расспрашивают задержанного о том, сделал ли он себе постель из подручных средств, пока прятался в ночном лесу, и действительно ли не стал разжигать костёр из опасения, что это его выдаст.