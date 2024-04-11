В лесу нашли заваленный ветками мотоцикл расстрелявшего полицейских в Подмосковье
МВД опубликовало видео с найденным мотоциклом напавшего на полицейских байкера
Министерство внутренних дел опубликовало видео с места, где обнаружили мотоцикл Василия Бурякова, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Московской области 7 апреля. Кадры обнародовала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Найден мотоцикл подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Видео © Telegram / Ирина Волк
"Публикуем видео обнаружения мотоцикла, на котором подозреваемый в нападении на подмосковных полицейских 7 апреля этого года скрылся с места происшествия", — говорится в её телеграм-канале.
На кадрах виден прикрытый еловыми лапами чёрный мотоцикл. Кроме того, можно услышать, как правоохранители расспрашивают задержанного о том, сделал ли он себе постель из подручных средств, пока прятался в ночном лесу, и действительно ли не стал разжигать костёр из опасения, что это его выдаст.
В свою очередь SHOT сообщает, что силовики обыскали гараж Бурякова в Московской области. Внутри были найдены автомат и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Напомним, 7 апреля в Московской области байкер открыл стрельбу из огнестрельного оружия по двоим полицейским. Позже стало известно, что огонь по правоохранителям открыл проживающий в столице Василий Буряков 1990 года рождения. Стрелок покинул место преступления на мотоцикле и двигался в направлении в Санкт-Петербурга. Один из силовиков погиб на месте, второй в реанимации. Было заведено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции. Сегодня стало известно, что преступника задержали в Тверской области.
Telegram / Ирина Волк