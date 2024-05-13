Число пострадавших при отравлении наркотиками в Астрахани выросло до 26

В Астрахани восемь человек погибли от отравления наркотиками. При этом число пострадавших выросло до 26, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 12 мая от "отравления неизвестным веществом" скончался 29-летний мужчина, его тело в квартире нашла мать. Вместе с тем в больницу с разных адресов Астрахани в токсикологию привезли ещё пять пострадавших в возрасте от 23 до 37 лет всё с теми же симптомами употребления наркотиков. Среди госпитализированных также есть и девушки.