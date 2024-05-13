Число пострадавших при отравлении наркотиками в Астрахани выросло до 26
Мужчина, погибший из-за отравления наркотиками в Астрахани. Обложка © SHOT
В Астрахани восемь человек погибли от отравления наркотиками. При этом число пострадавших выросло до 26, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 12 мая от "отравления неизвестным веществом" скончался 29-летний мужчина, его тело в квартире нашла мать. Вместе с тем в больницу с разных адресов Астрахани в токсикологию привезли ещё пять пострадавших в возрасте от 23 до 37 лет всё с теми же симптомами употребления наркотиков. Среди госпитализированных также есть и девушки.
Напомним, 9 мая стало известно о гибели пяти жителей Астрахани после употребления синтетического наркотика. Все тела были найдены в разных районах города, это были люди в возрасте от 18 до 40 лет. Также в больницы были доставлены пострадавшие, у некоторых из них состояние оценивается как тяжёлое. Заведено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. 10 мая полицейские задержали закладчика смертельного наркотика. Позднее стало известно, что погибли ещё три человека.