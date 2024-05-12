В Астрахани ещё три человека погибли от отравления наркотиками

В результате отравления наркотиками в Астрахани погибло ещё три человека. По данному факту возбуждено второе уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по области.

Как считают следователи, в период с 9 по 11 мая в Ленинском районе города скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет. Все они употребили наркотики.