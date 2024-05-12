В Астрахани ещё три человека погибли от отравления наркотиками
В результате отравления наркотиками в Астрахани погибло ещё три человека. По данному факту возбуждено второе уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по области.
Как считают следователи, в период с 9 по 11 мая в Ленинском районе города скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет. Все они употребили наркотики.
"Предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее появилось видео ареста наркокурьера — 20-летнего Ислама, уроженца одной из стран Центральной Азии. Кроме того, экспертиза показала, что запрещённым средством был мефедрон, хотя правоохранители подозревали, что люди отравились метадоном. Напомним, пять жителей Астрахани умерли после употребления синтетического наркотика. Их тела нашли в ночь на 9 мая в разных частях города. Погибшим было от 18 до 40 лет. Ещё 14 человек доставлены с токсическим отравлением в больницу, из них 11 в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.
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