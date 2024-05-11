Двух мужчин-моделей задержали в Петербурге с 4 кг наркотиков
Модели Олома Ян Джеймс Борис Кумбом и Кевин Пидда. Обложка © SHOT
Двух мужчин-моделей задержали в Санкт-Петербурге с четырьмя килограммами наркотиков, которые нашлись в багажнике их автомобиля. Половину обнаруженных запрещённых веществ составлял мефедрон, пишет SHOT.
По сведениям телеграм-канала, 28-летний репетитор французского и заодно модель Олома Ян Джеймс Борис Кумбом решил спрятать несколько килограммов наркотических веществ в багажнике своего Renault Fluence. Тайник подвёл россиянина: недавно припаркованную на улице Федосеенко машину проверили правоохранители, проводившие разыскные мероприятия, и обнаружили в ней два запаянных пакета с белым порошком. Экспертиза показала, что в одном из них находилось 1,9 килограмма мефедрона. Природу вещества из второго пакета установят с помощью другой проверки.
Кумбом попался не один, вместе с ним силовики задержали 26-летнего педагога по моделингу и товарища россиянина по профессии модели из Камеруна Кевина Пидда. В их отношении уже составлен протокол в рамках статьи "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача", сейчас они оба в спецприёмнике для задержанных. Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Астрахани погибло пять человек, употребивших синтетический наркотик. Все тела были найдены в ночь на 9 мая в разных районах города, это были люди в возрасте от 18 до 40 лет. В больницы с токсическим отправлением доставили 14 человек, состояние 11 из них врачи оценивают как тяжёлое. Заведено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. Вчера астраханская полиция опубликовала видео задержания человека, подозреваемого в распространении смертельного наркотика.