Двух мужчин-моделей задержали в Петербурге с 4 кг наркотиков

Двух мужчин-моделей задержали в Санкт-Петербурге с четырьмя килограммами наркотиков, которые нашлись в багажнике их автомобиля. Половину обнаруженных запрещённых веществ составлял мефедрон, пишет SHOT.

По сведениям телеграм-канала, 28-летний репетитор французского и заодно модель Олома Ян Джеймс Борис Кумбом решил спрятать несколько килограммов наркотических веществ в багажнике своего Renault Fluence. Тайник подвёл россиянина: недавно припаркованную на улице Федосеенко машину проверили правоохранители, проводившие разыскные мероприятия, и обнаружили в ней два запаянных пакета с белым порошком. Экспертиза показала, что в одном из них находилось 1,9 килограмма мефедрона. Природу вещества из второго пакета установят с помощью другой проверки.